1 марта 2010 года в Самаре на волнах 96,3 FM впервые зазвучало радио Kot FM! Кошачье радио оказалось по вкусу не только самарцам, но и жителям других городов и даже стран. Благодаря интернет-вещанию нас слушают ВЕЗДЕ!!!

Большая часть наших слушателей – это мужчины 29-35 лет.

Это те, кто помнит «Санта-Барбару» и «Секретные материалы».

Это те, кто тусил в «Джунглях», «Айсберге» и «Манхеттене».

Это те, кто знает, что «Видал сасун» - это шампунь, а «Анкл Бэнс» - это кетчуп.

Это те, у кого дома на стене висели ковры, а в зале стояла стенка с красивым названием «Каравелла»…

Это те, кто смотрел «До 16 и старше», «Любовь с первого взгляда», «Джунгли зовут!».

Это те, кто во дворе играл в «ножички», «Казаки-разбойники» и «Горячую картошку».

Это те, кто РОДОМ ИЗ 90-Х! Это было лихое время, но это было НАШЕ время, и нам ЕСТЬ, что вспомнить!

Kot FM – это мужская территория! Здесь все – о мужчинах, для мужчин и по вкусам мужчин. Хотя нередко к нам в студию дозваниваются и их очаровательные спутницы, которые разбавляют эфир своими сладкими голосами и неутомимой логикой.

На Kot FM настоящие самарские мужчины могут расслабиться и получить удовольствие. Впрочем, и девушкам мы очень рады. У нас всегда легко и комфортно!

Kot FM – слушай, живи, играй!

p.s.: Теперь в Самаре 1 марта отмечают не только Всемирный день кошек, но и ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Kot FM!

Лицензия на осуществление радиовещания: Серия РВ № 16048 от 30 марта 2010 года. Срок действия Лицензии – до 23 мая 2015 года.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ НА КОТ FM